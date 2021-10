Crolla muro in pietra a Calenzano, ferita una 49enne. Vigili del fuoco al lavoro

Un muro in pietra è crollato a Calenzano e una persona è rimasta ferita. Non sono ancora note le generalità della persona coinvolta né le cause del crollo. Si sa che nella prima mattinata di oggi, martedì 5 ottobre, è crollata una porzione di muro di una lunghezza di sessanta metri e alta due metri e mezzo. Il fatto è avvenuto in via Dietro Poggio.

I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo e verificando che non siano rimaste coinvolte altre persone e per questo motivo si stanno portando sul posto anche mezzi meccanici per la rimozione delle macerie, uno dei quali proveniente dal Comando di Prato.

Ferita una passante: la strada era stata riaperta da poco al traffico veicolare

La persona rimasta ferita dal crollo del muro è una donna di 49 anni, che è già stata trasferita in pronto soccorso. Secondo le ricostruzioni la donna stava camminando a piedi lungo la strada quando è stata colpita dalle macerie del muro di contenimento, che si trova in un terreno privato. La strada, via Dietro Poggio, è solitamente dedicata al transito di ciclisti e pedoni ed era stata recentemente riaperta anche al traffico veicolare, a causa di alcuni lavori che interessavano la viabilità vicina. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche il 118 e la polizia municipale.

La donna travolta è in prognosi riservata

È ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Careggi la donna di 49 anni travolta questa mattina dal crollo di un muro alla base di una collinetta a Calenzano. Non ci sarebbero altre persone rimaste travolte.