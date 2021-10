Cercatore di funghi disperso a Vicchio: 83enne ritrovato senza vita

Si trovava nei boschi di Vicchio in Mugello, un cercatore di funghi disperso nella serata di ieri e ritrovato purtroppo privo di vita questa mattina. Le ricerche dell'uomo, un 83enne, erano scattate ieri sera dopo le 21 nella zona di Villore. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), il nucleo cinofili, il personale di Prato con sistema Dedalo e i carabinieri.

Questa mattina il ritrovamento, da parte di un cacciatore, del corpo senza vita dell'83enne. Le squadre si sono dirette sul posto per il recupero. Si tratta della terza persona deceduta negli ultimi giorni in Toscana dopo essere andata a cercare funghi. Da quanto appreso l'uomo sarebbe andato in bosco insieme al figlio, ma poi si è perso. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.