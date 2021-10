Omicidio stradale a Campi Bisenzio, pirata travolge 47enne

Ritrovato morto un 47enne di Campi Bisenzio in via Chiella questa notte. Si tratta di un incidente stradale mortale, secondo quanto appurato dai carabinieri di Signa intervenuti sul posto attorno alle 4.30. Sul posto anche i sanitari inviati dal 118. Sul luogo sono stati trovati frammenti di plastica e tracce di pneumatici dovuti a una improvvisa sterzata. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi. Le indagini continuano per trovare il responsabile di omicidio stradale, che non ha soccorso la vittima.