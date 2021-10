Si chiamava Giuseppe Dimare il 56enne morto a Ponte a Egola

Si chiamava Giuseppe Dimare il cinquantaseienne morto quest'oggi in una ditta di conto terzi di Ponte a Egola, in via Martin Luther King.

Il nome è circolato nelle ore successive all'improvvisa scomparsa, avvenuta con molta probabilità per malore.

Abitava a Stibbio, frazione vicina al luogo di lavoro. Amava vivere la notte e ballare, in tanti stanno ricordando sui social network le serate spensierate passate nelle discoteche della Toscana, prima che la pandemia chiudesse queste occasioni di socialità.

Ancora non è nota la data dei funerali.