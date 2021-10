Tre ko per la Use Computer Gross, coach Corbinelli: "Ci prepariamo al meglio per Varese"

Se per vincere bastasse il cuore, l'Use Computer Gross non sarebbe sicuramente ancora ferma a quota 2 in classifica con tre sconfitte consecutive. Anche sabato con Pavia, infatti, la squadra di coach Corbinelli è uscita dal campo dopo aver dato tutto, ma purtroppo ancora una volta non è bastato.

"Purtroppo quando contava nel finale non abbiamo segnato - spiega il tecnico - mentre loro lo hanno fatto. Rispetto alla gara con Firenze, però, ho visto anche dei passi in avanti, siamo stati molto più attenti sulle piccole situazioni e questo un aspetto importante. Le percentuali, però, ci hanno condannati. Basta vedere le cifre per capirlo. Da questo punto di vista dobbiamo fare dei passi in avanti per toglierci da questa situazione di classifica. Il gruppo c'è, siamo uniti e tutti insieme proveremo ad uscire da questa fase iniziale che ci ha visto perdere tre partite consecutive".

"Ora c'è poco da dire - prosegue - c'è solo da lavorare con la volontà e l'intensità che abbiamo messo in campo fino ad oggi. Sabato a Varese sarà per noi una partita molto importante e quindi cerchiamo di prepararla al meglio e di giocarla con fiducia e determinazione".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa