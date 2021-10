Incidente tra Montelupo ed Empoli Est, più mezzi coinvolti

Più mezzi sarebbero rimasti coinvolti in un incidente avvenuto in Fi-Pi-Li, tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino ed Empoli Est, in direzione Pisa. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 19 pochi metri dopo l'entrata di Montelupo. Sembra che ci siamo almeno due feriti, ma non sono chiare le loro condizioni, né la dinamica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, un'automedica e una ambulanza della Misericordia di Montelupo Fiorentino. Al momento si segnalano code in aumentano.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO