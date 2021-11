Pensionato aggredito a Pisa, muore dopo 17 giorni

Non ce l'ha fatta il pensionato di 79 anni che fu aggredito a Pisa lo scorso 17 ottobre da una romena di 33 anni, forse per rapinarlo. L'uomo, Alberto Barsanti, è morto oggi, dopo 17 giorni di agonia. Troppo importanti le ferite riportate alla testa. La donna fu arrestata e tuttora si trova in carcere. L'aggressione avvenne domenica mattina, in una zona residenziale, in via di Pratale. La donna fu subito rintracciata. Restano tuttavia ancora da chiarire le motivazioni del gesto: si pensa alla rapina anche per i precedenti specifici della donna, ma questa si è sempre rifiutata di rispondere agli investigatori sulle motivazioni dell'aggressione.

La salma è stata trasferita all'Istituto di medicina legale per l'autopsia all'esito della quale probabilmente il pubblico ministero Aldo Mantovani riqualificherà il capo di imputazione contestando all'arrestata l'omicidio anziché le lesioni gravissime.