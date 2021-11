Future For Fashion, la moda del domani agli Uffizi con Dior

In occasione dell’anteprima di Future For Fashion previsto il prossimo 25/26 marzo 2022, Confindustria Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze, il Centro Firenze per la Moda Italiana e le Gallerie degli Uffizi, ha presentato alle Gallerie degli Uffizi una conversazione con la Direttrice artistica delle collezioni donna Dior Maria Grazia Chiuri sul futuro della moda come espressione culturale, industriale e sociale.

Ai piedi della Primavera del Botticelli, alla presenza di alcune delle massime autorità e personalità fiorentine e della moda italiana, Maria Grazia Chiuri ha illustrato il suo punto di vista su alcuni dei temi più attuali del settore, quali l’ingegno e la creatività; la situazione dei grandi marchi e delle imprese della filiera dopo oltre 18 mesi di pandemia; nonché l’importanza di proteggere, tutelare e sviluppare sapientemente le piccole e medie realtà artigiane di cui è ricco il territorio fiorentino e toscano, e che sono alla base del successo del made in Italy nel mondo.

Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Firenze, ha affermato: “Nel territorio fiorentino insiste una rete manifatturiera di artigiani, imprenditori e stabilimenti unica. Una rete che il mondo ammira e che ci invidia. All’estero esistono realtà produttive di alto livello; ma lo spirito del made in Italy esiste solo qui. Qui esiste una capacità unica di fare impresa, di sviluppare competenze, di mettersi in gioco. Qui esiste un territorio fertile con una combinazione unica di fattori, che va difeso, tutelato, valorizzato e sviluppato”.

“Da dieci anni a questa parte l’export del settore nel territorio fiorentino cresce del 16% l’anno, quasi il doppio di quello che cresce la città di Firenze, per questo noi, come Confindustria Firenze”, ha proseguito Bigazzi, “nel nostro ruolo di partner privilegiato per le imprese e istituzioni, abbiamo deciso di promuovere una riflessione e un dibattito sulla situazione della Moda oggi nell’area metropolitana fiorentina e quale visione, variabili e direttrici dovrebbero guidare l’evoluzione del settore nel territorio nei prossimi anni, recuperando il circolo virtuoso tra la città, istituzioni e imprese.”

Maria Grazia Chiuri è una delle figure più rilevanti e influenti della moda a livello mondiale.

Nasce a Roma nel febbraio 1964. Si forma all’Istituto Europeo di Design a Roma. Si segnala Fendi tra le esperienze lavorative fondamentali. Approda da Valentino, dove nel 2008 diventa direttore creativo di tutte le linee. Dal 2016 è Direttrice artistica per Dior (prima donna a ricoprire questo ruolo in una delle maison più carismatiche per il sistema della moda) per le linee donna Haute Couture, prêt-à-porter, accessori. Maria Grazia Chiuri, riconosciuta a livello internazionale come una delle protagoniste della moda contemporanea, ha saputo dare interpretazione e valore a una nuova generazione di donne consapevoli. Maria Grazia Chiuri crede nella cultura e nell’arte come forma di attivismo e di condivisione dei saperi per la crescita personale e collettiva. Nel suo lavoro, le ragioni della creatività prendono forma grazie al confronto con l’artigianato e l’industria, attitudine che è nel suo Dna di progettista italiana.

L’evento rappresenta l’anteprima del ciclo di Future For Fashion 2022, un ciclo di incontri annuali organizzati da Confindustria Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze e il Centro Firenze per la Moda Italiana. La prima edizione di Future For Fashion 2022 è prevista il prossimo 25/26 marzo 2022, presso il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.

L’evento di oggi sarà visibile domani su www.confindustriafirenze.it

Fonte: Confindustria Firenze