Basket Empoli, Biancorosso Sesa centra la terza vittoria consecutiva

Prosegue il momento positivo del Biancorosso Sesa che centra la terza vittoria consecutiva. La squadra di coach Valentino passa per 52-74 sul campo della Liburnia Livorno, un risultato che acquisisce ancor più valore alla luce del fatto che i padroni di casa erano reduci da quattro sconfitte consecutive ed avevano quindi una comprensibile voglia di rivalsa. Non a caso la prima frazione si chiude sul 18-10 per i ragazzi di coach Pardini ma poi, piano piano, il Biancorosso inizia ad aggiustare la mira ed a prendere le misure agli avversari, tanto che al riposo si va sul 44-43. Alla ripresa del gioco, con un parziale di 5-20, la gara di fatto si decide e nella frazione finale Ghizzani e soci non mollano la presa e vanno a vincere con un perentorio 52-74.

BIANCOROSSO SESA

Pinzani 18, Berti 4, Giannone 4, Menichetti 6, Cerchiaro 11, Berardi 8, Baccetti 5, Cappelletti 3, Landi 9, Ghizzani 6. All. Valentino

LIVORNO

Brunelli 5, Marrucci 15, Bonciani 6, Ristori 15, Bellavista 2, Martelli 4, Tassara 3, Baroni 2, Accardo, Mannucci, Ferretti, Minuti. All. Pardini

Parziali: 18-10, 26-33, 31-53, 52-74

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa