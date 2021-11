Sclerosi multipla, campagna di sensibilizzazione con AISM a La San Paolo* di Empoli

L'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla si presenta a La San Paolo Libri & Persone di Empoli. La sclerosi multipla è spesso considerata una malattia rara, ma in realtà è un’emergenza su cui serve riflettere e intervenire: in Italia ogni tre ore c’è una nuova diagnosi, e sono circa 130mila le persone che soffrono di questa patologia.

Da martedì 23 a giovedì 25 novembre abbiamo scelto di concedere i nostri spazi nel centro di Empoli a Aism Firenze: alcuni volontari saranno nella nostra libreria di via del Giglio per far conoscere i progetti attivi e sensibilizzare sulla malattia.

I volontari racconteranno cosa è la sclerosi multipla, e le campagne attive di AISM; tra queste c’è ‘Pensami’, il progetto di assistenza domiciliare partito nel 2020 per rispondere alle nuove esigenze dei malati durante la pandemia e offrire anche un supporto psicologico; ma soprattutto il progetto di ricerca sull’utilizzo di cellule staminali per trovare una cura definitiva alla malattia.

Chiunque vorrà potrà dare il suo contributo ai progetti di AISM. Come recita uno dei dépliant informativi che saranno distribuiti in libreria: “La sclerosi multipla vuole fermarci, insieme possiamo fermarla!”. Sosteniamo la ricerca per un mondo libero dalla SM!

