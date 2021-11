Gli sparano in strada, muore 40enne a Comeana: indagini per omicidio

Colpito con arma da fuoco, sarebbe caduto a terra dove avrebbe perso la vita, prima dell'arrivo dei soccorsi. Pomeriggio di terrore e tragedia a Comeana, sulle colline di Prato, dove adesso i carabinieri indagano per omicidio. In una strada senza uscita, nell'abitato di via Boccaccio, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo con ferite di arma da fuoco.

La vittima sarebbe un uomo del posto di circa 40 anni. Dalle prime informazioni sembra che i vicini abbiano sentito uno sparo. L'uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni amici, accorsi dopo aver udito uno o più colpi di arma da fuoco. Sempre secondo prime informazioni, il 40enne avrebbe avuto il tempo di dire "mi hanno sparato" ai presenti che lo avevano raggiunto dopo il rumore sentito dalle vicinanze. Poi l'ultimo respiro.

Sul posto, oltre ai militari che hanno avviato le indagini, stava arrivando anche l'elisoccorso che avrebbe trasportato l'uomo in ospedale. Ma non c'è stato tempo, il 40enne è deceduto per le ferite mentre i soccorsi in volo stavano raggiungendo la frazione di Carmignano.

La vittima è stato per anni proprietario di una palestra a Poggio a Caiano, vicino a Comeana.