Ospedale di San Miniato, ecco il nuovo reparto per i casi sospetti Covid

È attivo da ieri il nuovo setting di Cure Intermedie di tipo 2 situato al piano terra del Padiglione Montegrappa dell’Ospedale degli Infermi di San Miniato. Il reparto, composto da 11 posti letto e 1 bolla, per i casi sospetti Covid 19, è stato infatti ristrutturato secondo una terapia ambientale che prevede la realizzazione di ambienti dedicati, in grado attraverso colori e suoni, di favorire il benessere del paziente.Lo scopo è quello da una parte di ridurre ricoveri inappropriati in ospedale e dare prosecuzione alla cura dopo il ricovero, in condizioni di labile compenso clinico del paziente in via di consolidamento, dall’altra di favorire il recupero funzionale del paziente dopo l'ospedalizzazione.