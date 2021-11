Righi e Fini compie 40 anni, l'azienda di riparazioni auto festeggia il compleanno a Empoli

Sono giunti 40 anni, per molti potrebbe apparire un importante traguardo, invece è da considerare come un punto da cui spingersi verso nuovi obiettivi

Con questa convinzione alla Righi e Fini, azienda di riparazioni auto con sede nella zona industriale del Terrafino di Empoli, si festeggiano i primi 40 anni di attività. Con loro i fondatori Moreno Fini e Bruno Righi assieme ai nuovi soci, lo staff, clienti e fornitori.

Non solo un’attività, ma uno dei cuori pulsanti dell'intera città. La passione per i motori, la carrozzeria e la cura del dettaglio sommati al lavoro di una vita svolto con testa, mani e cuore (uno degli slogan della Righi e Fini), hanno portato a questo obiettivo raggiunto con successo. I due 'ragazzi' della Righi e Fini dal 1981 con la prima sede in via Piave a oggi di strada ne hanno fatta eccome.

Negli anni l’attività è cresciuta, si è evoluta e arricchita di tanti altri servizi: i reparti di gommista ed elettrauto, l’assistenza per la gestione dei sinistri stradali, l’auto di cortesia anche in forma di autonoleggio.

Nel 1997 un'altra spunta sull'elenco degli obiettivi: la Righi e Fini è stata una delle prime aziende in Toscana a essere autorizzata dalla Motorizzazione Civile di Firenze ad effettuare le revisioni in sede dei veicoli a due, tre e quattro ruote.

L'azienda però non è andata avanti 'con il pilota automatico'. Grazie alla continua trasformazione organizzativa, all'impiego di strumenti e prodotti innovativi e altamente tecnologici, con il rispetto dei metodi di esecuzione delle riparazioni e dell’ambiente e soprattutto con l’attenzione alle esigenze del cliente, la Righi e Fini si è consolidata come l'azienda che tutti conosciamo.

Sabato scorso è stato il momento degli auguri di compleanno, per questa cifra tonda non alla portata di tutti. Un grande successo con l’intervento dei soci fondatori e dei nuovi partner, fino alla consegna della targa a tutto lo staff e al discorso delle autorità

[...]

E adesso, di nuovo tutti al lavoro, per prendersi cura delle auto dei clienti a 360 gradi!

Righi e Fini