Terzo mandato nei Comuni sotto i 5mila abitanti, ok dalla Camera: sono 118 in Toscana

Terzo mandato nei Comuni fino a 5mila abitanti, arriva il via libera della Camera. Ne dà notizia Anci Toscana.

“Siamo molto soddisfatti. Finalmente il Parlamento accoglie una proposta che anche Anci Toscana avanzava da anni: la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i Comuni fino a 5mila abitanti, fino ad oggi possibile solo per gli enti fino a 3mila abitanti. Era una disparità ingiustificata, che non solo portava notevoli difficoltà nel momento di trovare candidati, ma soprattutto impediva ai cittadini di poter esprimere il loro rappresentante in situazioni dove la continuità amministrativa è fondamentale e dove il contatto personale e diretto ha un valore particolare”. Così il sindaco di Montecatini Val di Cecina Sandro Cerri, delegato AnciToscana per i piccoli Comuni, alla notizia che la Camera ha dato il primo via libera al provvedimento.

“I piccoli Comuni, ovvero quelli fino a 5mila abitanti, sono l’ultimo avamposto della catena istituzionale della nostra Repubblica ed qui i sindaci svolgono anche un ruolo sociale importante, essendo spesso a conoscenza diretta di tutti i Cittadini e dei loro problemi. Questa norma era sacrosanta e ringrazio Anci nazionale che ha portato avanti e vinto questa battaglia”.

Ecco la lista dei Comuni interessati in Toscana (a fianco la provincia)

Fosdinovo Massa-Carrara

Peccioli Pisa

Gambassi Terme Firenze

Villafranca in Lunigiana Massa-Carrara

Campo nell'Elba Livorno

Firenzuola Firenze

Sarteano Siena

Castel del Piano Grosseto

Terricciola Pisa

Palaia Pisa

Chiesina Uzzanese Pistoia

Scansano Grosseto

Montecarlo Lucca

Arcidosso Grosseto

Piancastagnaio Siena

Capalbio Grosseto

Capoliveri Livorno

Casole d'Elsa Siena

Pitigliano Grosseto

Gallicano Lucca

Scarlino Grosseto

Porto Azzurro Livorno

Montaione Firenze

Fauglia Pisa

Magliano in Toscana Grosseto

Lucignano Arezzo

Pescaglia Lucca

Sorano Grosseto

Marciano della Chiana Arezzo

Rio Livorno

Stazzema Lucca

Buonconvento Siena

Civitella Paganico Grosseto

Castel Focognano Arezzo

Pieve Santo Stefano Arezzo

Marliana Pistoia

Marradi Firenze

Bibbona Livorno

Cantagallo Prato

Suvereto Livorno

Castellina in Chianti Siena

Cetona Siena

Gaiole in Chianti Siena

Castel San Niccolò Arezzo

San Quirico d'Orcia Siena

Santa Fiora Grosseto

Cinigiano Grosseto

Mulazzo Massa-Carrara

Campagnatico Grosseto

Castiglione d'Orcia Siena

Piazza al Serchio Lucca

Pieve Fosciana Lucca

Murlo Siena

Filattiera Massa-Carrara

Castelnuovo di Val di Cecina Pisa

Marciana Livorno

Camporgiano Lucca

Castiglion Fibocchi Arezzo

Podenzana Massa-Carrara

Montescudaio Pisa

Pienza Siena

Minucciano Lucca

Abetone Cutigliano Pistoia

Tresana Massa-Carrara

Chiusi della Verna Arezzo

Castellina Marittima Pisa

Marciana Marina Livorno

Chiusdino Siena

Bagnone Massa-Carrara

Londa Firenze

Castiglione di Garfagnana Lucca

Monterchi Arezzo

Montecatini Val di Cecina Pisa

Santa Luce Pisa

Sambuca Pistoiese Pistoia

Villa Basilica Lucca

Radda in Chianti Siena

San Casciano dei Bagni Siena

Riparbella Pisa

Monticiano Siena

Castell'Azzara Grosseto

Caprese Michelangelo Arezzo

Isola del Giglio Grosseto

San Romano in Garfagnana Lucca

Chianni Pisa

Sestino Arezzo

Lajatico Pisa

Villa Collemandina Lucca

Monterotondo Marittimo Grosseto

Trequanda Siena

Guardistallo Pisa

Montieri Grosseto

San Godenzo Firenze

Palazzuolo sul Senio Firenze

Radicofani Siena

Zeri Massa-Carrara

Sillano Giuncugnano Lucca

Casale Marittimo Pisa

Semproniano Grosseto

Molazzana Lucca

Talla Arezzo

Badia Tedalda Arezzo

Roccalbegna Grosseto

Casola in Lunigiana Massa-Carrara

Seggiano Grosseto

Vagli Sotto Lucca

Radicondoli Siena

Chitignano Arezzo

Ortignano Raggiolo Arezzo

Fabbriche di Vergemoli Lucca

Monteverdi Marittimo Pisa

Comano Massa-Carrara

Orciano Pisano Pisa

Fosciandora Lucca

Careggine Lucca

Montemignaio Arezzo

Sassetta Livorno

Capraia Isola Livorno

Fonte: Anci Toscana