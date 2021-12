Basket Castelfiorentino: le sfide di Prima Divisione e Promozione

Il weekend senior di Gialloblu e Basket Castelfiorentino si aprirà sabato sera quando, alle ore 21, la squadra di Prima Divisione riceverà il Basket Monteroni per la terza giornata di andata (arbitro Giannini di Empoli). Una gara in cui i ragazzi di Gianni Lazzeretti inseguiranno la seconda vittoria dopo quella conquistata all’esordio contro Valdelsa.

Domenica, invece, toccherà alla Promozione di Dario Chiarugi che, alle ore 18.30, sarà attesa a Rignano sull’Arno per la sesta giornata di andata. I gialloblu proveranno a difendere ancora una volta l’imbattibilità e il primo posto in classifica (arbitri Binella di Siena, Fabbri di Impruneta).

Turno di riposo, invece, per le ragazze della serie C di Jacopo Giusti, che torneranno in campo venerdì prossimo 10 dicembre contro la Cestistica Rosa Prato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa