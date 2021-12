Farmacie di turno dal 10 dicembre al 17 dicembre

VINCI

Da venerdì 10 dicembre dalle 20:00 a venerdì 17 dicembre alle 20:00

Farmacia Pietramarina – Via Pietramarina, 33 Spicchio Sovigliana – tel. 0571-902886

MONTELUPO

Da venerdì 10 dicembre dalle 20:00 a venerdì 17 dicembre alle 20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 - tel. 0571-57506

SAN MINIATO

Da venerdì 10 dicembre dalle 20:00 a venerdì 17 dicembre alle 20:00

Farmacia Riosa – Via Diaz, 145 (località Ponte a Egola) – tel. 0571-497294

Farmacia in appoggio:

sabato 11 e domenica 12 dicembre 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 Fucecchio - tel. 0571 20027

SANTA CROCE SULL’ARNO

Da venerdì 10 dicembre dalle 20:00 a venerdì 17 dicembre alle 20:00

Farmacia Balducci – Via delle Pinete (località Staffoli) – tel. 0571-37008

CASTELFRANCO DI SOTTO

Da venerdì 10 dicembre dalle 20:00 a venerdì 17 dicembre alle 20:00

Farmacia San Martino Predara Farma - Via Giacomo Puccini, 56 – 0571-479515

CASTELFIORENTINO

Da venerdì 10 dicembre dalle 20:00 a venerdì 17 dicembre alle 20:00

Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021

Farmacia in appoggio:

sabato 2 e domenica 3 ottobre 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli– tel. 0571-608014

CERTALDO

Da venerdì 10 dicembre dalle 20:00 a venerdì 17 dicembre alle 20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.