Iginio Massari apre una pasticcieria a Firenze

I dolci di Iginio Massari arrivano a Firenze. Dopo la storica pasticceria di Brescia e quelle di Milano, Torino, Verona, senza dimenticare gli undici Pop-Up Store attualmente aperti in tutta Italia, Massari è pronto ad aprire la nuova pasticceria proprio nel capoluogo della Toscana.

L'inaugurazione ufficiale si terrà nella seconda metà di gennaio e anche il grande pasticciere sarà presente.

"Sono felice di annunciare questa nuova apertura a Firenze, città che amo da sempre - spiega Massari -. Era da tempo che avevamo pensato a questa città come approdo naturale per il nostro marchio. Firenze è espressione di bellezza pura ed eterna e siamo davvero onorati di poter contribuire a questo importante salotto culturale con un punto di ritrovo in cui vogliamo che gli amici fiorentini, e non solo, si sentano di casa".