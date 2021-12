Braccio incastrato in un macchinario, codice rosso in un pastificio di Pontedera

Un lavoratore di un pastificio di Pontedera è rimasto infortunato con il braccio incastrato in un macchinario per la lavorazione della pasta questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari inviati dal 118. L'arrivo di un'automedica ha permesso il trasferimento del dipendente all'ospedale di Pontedera di codice rosso. I fatti sono avvenuti nei pressi del centro città. La polizia municipale ha bloccato la strada per permettere i soccorsi.