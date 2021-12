Manovra finanziaria Toscana, prosegue il dibattito sul bilancio

Il dibattito sulla manovra finanziaria della Toscana, iniziato ieri in commissione Affari Istituzionali (Qui la notizia) prosegue oggi.

I lavori d’aula questa mattina sono ripresi con la discussione sul bilancio. Il consigliere Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia) ha osservato che i tempi di presentazione del bilancio non sono corrispondenti a quanto previsto nello statuto e nel regolamento, “che assegna trenta giorni per le leggi ordinarie, figuriamoci per un bilancio di 14 miliardi, che deve dare risposte a 3 milioni e mezzo di cittadini”. A suo parere c’è il rischio di “passare dalla democrazia reale alla postdemocrazia, dove si ratifica qui quello che è stato deciso altrove”. “Il parere dei sindaci revisori è giunto il 20, ed è per altro un po’ tirato via – ha affermato – Qualche richiamo c’è, ad esempio sul fondo accantonamento spese legali nell’ipotesi di una Regione soccombente”. Ci sono due errori di fondo nella manovra di bilancio, ha affermato Capecchi: “Manca un piano per lo sviluppo, mentre invece il controllo strategico. E’ stata presentata come una scelta quella di non aver fatto il Prs a quindici mesi dall’insediamento della Giunta. E’ vero che il Pnrr si declina su missioni generali, ma queste sfociano in 160 linee di finanziamento che dobbiamo essere in grado di orientare. E a noi manca una verifica per obiettivi e percentuali di successo”.

Marco Niccolai (Pd) ha sottolineato che la dotazione di 2 milioni di euro sul fondo per la montagna permetterà di far ripartire la collaborazione con i Comuni e le Unioni dei comuni. Altro elemento interessante, a suo parere, è il sostegno alla progettazione nei comuni disagiati con un fondo di rotazione di un milione di euro, che rende strutturale lo sforzo fatto nel corso del 2021, con quattordici piccoli Comuni in area disagiata beneficiari dell’intervento. “Siamo ritornati alla dotazione storica di un milione di euro per i Comuni disagiati – ha aggiunto - Inoltre abbiamo allargato ai consorzi di bonifica la possibilità di progettare nel settore irriguo”. Niccolai ha infine ricordato gli interventi sugli edifici scolastici e gli interventi strutturali sul sistema neve: “E’ un bilancio con investimenti concreti per i comuni in area disagiata”.

“E’ un bilancio che convince. Non c’è aumento di tassazione e ci sono 160 milioni di investimenti”, ha sintetizzato Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva, sottolineando che le richieste del suo gruppo sono state accolte, come ad esempio l’attività motoria dei bambini nelle scuole primarie, le risorse per intervenire nelle aziende che più di altre hanno registrato problemi sulla sicurezza del lavoro, le risorse per il commercio e l’incremento dei fondi per la montagna.

“Dobbiamo farci carico delle preoccupazioni e delle aspettative dei giovani, dei lavoratori, delle donne, dei fragili, ma anche delle loro ambizioni, della voglia di investire su se stessi, su quello che sappiamo fare. Mi piace pensare a questo come una sfida collettiva, che non riguarda un partito politico particolare”. Lo ha dichiarato Gianni Anselmi (Pd), sottolineando che mai come quest’anno la discussione sul bilancio deve tenere conto di difficoltà e incertezze, che però non hanno fatto venire meno la volontà di dare risposte. “Gli strumenti di programmazione come bilancio e Piano regionale di sviluppo sono strumenti – ha osservato – Senza la visione complessiva della politica, che collochi la funzione della nostra regione nel mondo, non ci saranno strumenti in grado di consentire la realizzazione di questa missione”. In questa prospettiva Anselmi ha ricordato di aver presentato due atti sulla semplificazione delle procedure del Pnrr e sulla nota di attuazione del Def ed ha sottolineato l’importanza degli investimenti nelle aree di crisi e la premialità per quei comuni che lavorano insieme.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa