Petizione a sostegno dei non vaccinati all'Istituto Empoli Ovest, alcuni docenti: "È una minoranza"

In seguito alla nota di alcuni docenti e rappresentanti del personale Ata dell’istituto comprensivo Empoli Ovest che hanno espresso solidarietà nei confronti di colleghi sospesi dal lavoro perché privi della vaccinazione contro il Covid-19, sono state molte le prese di distanza. Poche ore dopo il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha preso una posizione netta giudicando la petizione "un fatto grave", rimarcando come "tutti a partire, dal dirigente scolastico, dovrebbero fare il proprio dovere aderendo alla campagna di vaccinazione per garantire il diritto all’istruzione". Anche all'interno del comprensivo Empoli Ovest, però, non tutti sono d'accordo con la posizione dei firmatari della petizione. Anche un gruppo di docenti prende infatti le distanze dalla scelta dei colleghi e tiene a precisare che "la petizione è frutto di una minoranza", nonostante si tratti comunque di un "fatto grave". Questa la nota giunta alla redazione:

"Siamo un gruppo di docenti del comprensivo Empoli Ovest che scrivono per dissociarsi dalla petizione in sostegno al dirigente sospeso per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale. A causa di ciò, oltre al danno che la nostra comunità scolastica ha subìto, ci troviamo anche a dover fronteggiare una petizione lanciata dagli uffici della Direzione, peraltro diffusa utilizzando la posta istituzionale, che non è rappresentativa dell'istituto nel quale lavorano moltissimi insegnanti e Ata che da subito hanno aderito alla vaccinazione, compiendo il loro dovere di cittadine ed educatrici. Chiediamo quindi anche alla vostra redazione di specificare che la petizione è frutto di una minoranza,sebbene resti comunque un fatto grave."