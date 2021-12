Per Santo Stefano a Empoli c'è il 'Mercato in centro': modifiche alla viabilità

Nel giorno di Santo Stefano, secondo giorno di Natale, piazza della Vittoria e il primo tratto di Via Roma, ospiteranno il ‘Mercato in Centro’, dalle 8 alle 20.

Mille e quattrocento metri quadrati di superficie per 40 espositori di generi extralimentari, alimentari e molto altro per trascorrere una ennesima giornata natalizia nel centro cittadino, assaporarne ancora la magia che accompagna la comunità empolese e turistica ormai da più di un mese con le luminarie, le attrazioni, i mercatini, i giochi, gli intrattenimenti a sorpresa.

Al fine di consentire lo svolgimento regolare della manifestazione saranno apportate alcune modifiche temporanee alla viabilità che riguardano la zona di Piazza della Vittoria, Via Roma solo per il tempo necessario.

Eccole di seguito:

RASTRELLIERE - Dalle 6 del giorno 24 Dicembre 2021 fino al completo spazzamento meccanico delle strade, Piazza della Vittoria tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino”, posto il Divieto di Sosta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere.

ZTL, VIE E PIAZZE - Dalle 6 del 26 Dicembre 2021 fino allo spazzamento meccanico delle strade, Zona a Transito Limitato intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli a partire dalle 6. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

Via Giuseppe Del Papa all’intersezione con Via Ridolfi lato Via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; Via del Giglio, all’intersezione con Via Ridolfi lato Piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; Via Tinto da Battifolle, tratto fra Via Socco Ferrante e Piazza della Vittoria, divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra per Via Socco Ferrante e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto autorizzati. In Via Sacco Ferrante, tutto il lato sinistro, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli.

Piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Via Roma, tratto compreso fra Piazza della Vittoria e Via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL lato destro all’intersezione con Via Carrucci, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili; all'intersezione con Via Carrucci, Direzione Obbligatoria a Dx.

Inoltre, in caso di necessità accertata dal personale della Polizia Municipale, possono essere adottati temporaneamente fino al termine della criticità anche altri provvedimenti che sono i seguenti: Via P. Rolando, in caso di particolari esigenze dovute alla notevole affluenza di persone

all'intersezione con Piazza G. Guerra – corsia di marcia direzione Piazza della Vittoria, divieto di transito per tutti i veicoli, con obbligo di svolta a destra per chi proviene da Piazza Gramsci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa