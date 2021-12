Fondazione Maffi "ospita" AIMA Costa Etrusca: messi disposizione locali a Rosignano

Con rammarico abbiamo appreso che l’associazione AIMA Costa Etrusca (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), con sede in Piazza Risorgimento 23 a Rosignano Solvay, è stata costretta a lasciare i locali in locazione dal Comune, e che per questo deve sospendere le sue attività.

AIMA è un’associazione del Fare Bene e dell’Essere Prossimi con un’alta sensibilità e competenza verso le Persone toccate dall’Alzheimer. Noi alla Fondazione Maffi lo sappiamo bene perché attraverso la nostra struttura di Rosignano (dove abbiamo un giardino – e altri ambienti – progettati proprio per persone con questa malattia) abbiamo spesso collaborato con loro. Le Associazioni come questa, di puro volontariato, vanno tutelate e incoraggiate facendole vivere come Cenerentole … dalla scarpetta in poi, ossia dovrebbero essere riempite di attenzioni per l’enorme bene che diffondono.

Conosciamo, altresì, la sensibilità del Sindaco Donati verso le Persone Fragili, e non dubitiamo che anche lui si muoverà per contribuire a risolvere il problema. Da parte nostra, possiamo offrire alcuni locali a Rosignano e comunque restiamo a disposizione anche con l’amministrazione del Comune per fare rete e trovare una soluzione ad AIMA nel rispetto della sua indipendenza e delle sue esigenze.

Crediamo nella collaborazione attiva, non nelle barricate arroganti. L’importante è risolvere il problema che, in modi diversi, ci tocca tutti, specie quando le decisioni vengono prese in modo non programmatico, trasparente e democratico.

Tutto questo avviene, guarda caso, proprio la vigilia di Natale. Forse dobbiamo tutti tornare ad imparare la lezione, aprendo il cuore alla luce che anche la fragilità del Bambinello ci rammenta con tanta dolcezza.

Fonte: Fondazione Maffi - Ufficio Stampa