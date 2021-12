Chiusa 429 a Certaldo, guasto in galleria: verifiche in corso

Chiuso per problemi tecnici un tratto della Sr429, all'altezza delle gallerie a Certaldo. A comunicarlo è la Città Metropolitana di Firenze.

Nel tratto nel territorio di Certaldo, che corrisponde alla fine della 429, la viabilità è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Da quanto si apprende il problema tecnico sarebbe determinato da un guasto ad un giunto in galleria. Sono in corso da parte di Metrocittà le verifiche e l'attivazione dei tecnici per la riparazione, oltre alla presenza del personale di Anas. Al momento non si conoscono i tempi di riapertura del tratto. Il traffico è momentaneamente deviato in direzione Autopalio Firenze-Siena.