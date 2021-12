Siena Parcheggi diventa Si.Ge.Ri.Co: l'approvazione in Consiglio comunale

L'assemblea consiliare, nella seduta odierna, ha approvato il cambio di denominazione da Siena Parcheggi SpA in Si.Ge.Ri.Co. SpA (Siena Gestione Risorse Comunali) e la contestuale modifica dello statuto e dell'oggetto sociale.

"La partecipata – come ha illustrato l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi - a totale capitale pubblico del Comune, nel corso degli anni è stata incaricata di gestire servizi per conto dell'Ente e dal 2019 anche dei tributi comunali. La proposta, presentata dalla stessa società, di adeguare la struttura, il funzionamento e la denominazione, sulla quale esprimiamo parere favorevole, nasce dall'opportunità di svolgere maggiori servizi e attività in base alle esigenze attuali e future dell'Amministrazione".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa