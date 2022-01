Troppi contagi, la riapertura delle scuole può slittare: "Ma si intervenga subito"

Nemmeno il tempo di festeggiare l’anno nuovo, che la scuola si trova a fronteggiare l’ennesima emergenza. La befana, infatti, potrebbe portare in dono uno slittamento della riapertura delle scuole, fissata in Toscana a venerdì 7 gennaio.

“Credo che ci sia ragionevolezza nelle parole di chi sostiene uno slittamento – ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani – però preferisco non pronunciarmi se non prima di un confronto con gli altri governatori. È evidente che dipende molto dalla situazione epidemiologica che si verrà a creare di qui ai prossimi giorni. Le scuole ripartono il 7, ma per molte il rientro è previsto il 10. Sono sempre stato contrario alla Dad e ho sempre cercato la scuola in presenza, però se la situazione epidemiologica è questa è ragionevole che il governo decida uno slittamento di una o due settimane. Preferisco fare una valutazione alla luce dell'andamento epidemiologico dei prossimi giorni. La strada del rinvio della scuola – ha concluso Giani – mi sembra in questo momento, se permangono dati così alti, ragionevole. La trasmissione fra i bambini del contagio è uno degli elementi che fa salire i dati, e ancora tanti bambini dai 5 agli 11 anni si devono vaccinare, di conseguenza è una situazione che deve essere valutata anche per un possibile slittamento".

Cisl Scuola Firenze Prato: "No a soluzioni ibride"

“Il rinvio non deve servire a far passare l’ondata dei contagi – ha affermato Claudio Gaudio, segretario generale Cisl Scuola Firenze Prato – ma ad approntare misure per contrastarla e incrementare la campagna vaccinale tra gli studenti, in particolare la fascia under 12 che risulta quella più esposta. Di sicuro, per quanto riguarda la didattica, siamo fortemente contrari a soluzioni ibride, con parte della classe che fanno lezione in presenza e gli altri studenti che seguono la lezione in Dad. Abbiamo già visto lo scorso anno alle superiori che questa metodologia duale non funziona. A questo punto meglio mantenere le lezioni in Dad, almeno c’è uniformità di insegnamento”.

A questo proposito, per Gaudio sarebbe impensabile inoltre concepire una didattica in presenza destinata solo agli studenti vaccinati, non solo perché poco funzionale ma soprattutto perché “la scuola non è paragonabile a una discoteca che fa entrare solo chi ha il super green pass, e gli studenti non sono lavoratori il cui accesso a lavoro è dedicato al possesso del certificato verde. A scuola è una comunità e non può lasciare indietro nessuno. Senza contare che i presidi non avrebbero nemmeno il diritto di chiedere a un alunno se è vaccinato oppure no, perché è un dato sanitario sensibile; in questo modo però sarebbe palese chi ha ricevuto il vaccino”.

A ogni modo, il segretario Cisl ha confermato la necessità dell’obbligo vaccinale per gli studenti, i quali compongono la stragrande maggioranza del mondo scolastico: “Sarebbe inutile avere il 100% del personale scolastico vaccinato quando i ragazzi delle superiori sono fermi al 60% e gli alunni degli ordini superiori registrano percentuali minori”.

Infine, Gaudio ha sottolineato le ataviche carenze strutturali, impianti di areazione in primis: “Nonostante il tempo e la necessità, non sono stati adeguati e né lo saranno a questo punto, perché sono lavori lunghi. Se magari avessimo utilizzato risorse su questi, invece che sui banchi a rotelle…”

Fcl Cgil Firenze: "La scuola è stata di nuovo snobbata"

Deluso anche Emanuele Rossi, segretario generale della Fcl Cgil Firenze. “Come l’anno scorso, a pochi giorni dalla ripresa il governo si è fatto prendere alla sprovvista. Che questo fosse un periodo in cui si registrasse il picco di influenze si sapeva, e quindi si poteva prevedere che si sarebbe manifestato anche un picco di contagi. Serviva l’obbligo vaccinale si da settembre, in modo da farci trovare pronti a questa ondata. Invece, di nuovo si erge un coro di voci contrapposte.

Domani – continua – è previsto un incontro al ministero dell’Istruzione proprio perché noi sindacati abbiamo chiesto chiarimenti sulla strada che prenderà il governo. Il presidente del consiglio ha sempre anteposto la didattica in presenza ma vogliamo sapere quali accorgimenti saranno presi, visto che alla ripresa della scuola si rischia davvero che molti istituti rimangano chiusi a causa dei molti contagi tra il personale scolastico. L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è improvvisazione continua e istituzionalizzare una discriminazione tra studenti vaccinati e non vaccinati, magari rendendo noti dati che fino a ieri erano considerati sensibili e intoccabili”.

Rossi inoltre teme che, una volta che il governo abbia definito la propria linea d’azione, ogni regione poi agisca autonomamente nel decidere in merito al rientro a scuola, generando una situazione a macchia di leopardo che getterebbe ancora più in confusione.

“Quello che rimane è l’impreparazione del governo di fronte a questa impennata di contagi e la sua volontà nel non investire sulla scuola. In questo senso va letta la rinuncia al potenziamento dei tracciamenti optando di far rimanere a casa i ragazzi. Se non altro, grazie allo sciopero del 10 dicembre, il personale dell’organico Covid è stato prorogato. Tuttavia rimane il fatto che il governo già a settembre aveva tolto l’obbligo del distanziamento di un metro tra gli alunni, non un’idea saggia vista la permanenza di classi pollaio con oltre 25 studenti. Anche programmare l’inizio della campagna vaccinale degli under 12 in inverno, proprio nel periodo in cui ci si poteva spettare il picco dei contagi, non è stato molto oculato. Se questo si aggiunge che ancora non abbiamo a disposizione i dati sul Covid all’interno delle scuole, su contagi e quarantene, si capisce bene che il quadro attuale sia molto sconfortante”.

ANP Toscana: "Sì al rinvio ma dovrà portare decisioni importanti"

Anche Alessandro Artini, presidente ANP Toscana e dirigente scolastico, ritiene che rimandare la riapertura delle scuole potrebbe rivelarsi una scelta saggia, a patto che non si limiti a una mera attesa

“Se si intervenisse sulla scuola, anche con atti normativi che stringano ancora di più la cinghia degli atti prudenziali in modo da restringere i contagi, allora sarebbe ragionevole. Ma se non si interviene su questo punto rimanderemmo solo temporaneamente la crescita dei contagi che poi si riproporrà al momento della riapertura delle scuole.

Era stato fatto riferimento alla possibilità di eseguire uno screening di massa degli alunni, una buona idea perché probabilmente ci sono molti alunni positivi ma asintomatici. Se posticipare la ripresa scolastica servirà per eseguire questo screening, in modo da individuare e mettere in quarantena i positivi gli asintomatici, nonché per definire le modalità della quarantena stessa, allora credo che un rinvio di 10 giorni potrebbe risultare una scelta giusta. Non ha senso, invece, rimandare le riaperture per aspettare il virus e non fa nulla. Se inoltre si estendesse l’obbligo vaccinale anche ai ragazzi, avrebbe ancor più senso rimandare la riapertura della scuola; d’altronde vaccinazioni obbligatorie destinate a giovani e bambini esistono. L’importante è prendere decisioni incisive in questo lasso di tempo, sennò si riproporrà la stessa situazione solo con qualche giorno o settimana di ritardo".

Artini, inoltre, sostiene che sia difficile imporre l’accesso alle aule scolastiche solo agli studenti vaccinati. “Credo che la via più diretta sia quella dell’obbligo vaccinale perché in questo modo molti problemi sarebbero superate. Ovviamente l’obbligo vaccinale necessita di una determinazione politica molto forte che per ora non mi sembra di vedere. Se decidessimo di tenere a distanza i ragazzi non vaccinati, pur non vedendola come una scelta negativa, faremmo pagare ai figli minorenni le decisioni dei genitori no vax. Quindi credo che si debba riflettere su questo punto per non innescare situazioni di discriminazione. Invece l’obbligo vaccinale per tutti disinnescherebbe questa potenziale discriminazione. Senza contare, poi, la difficile attuabilità di questa separazione, che andrebbe a toccare dati sanitari inerenti alla privacy”.

Giovanni Gaeta