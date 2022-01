Super Green Pass e mascherina per entrare al MMAB di Montelupo

Il decreto legge del 24 dicembre 2021 ha introdotto importanti cambiamenti per accedere ai luoghi della cultura e per prendere parte ad iniziative ed eventi, che hanno ripercussioni anche sugli accessi al MMAB.

La prima e sostanziale novità che viene introdotta a partire dal 10 gennaio è la necessita di essere in possesso del Green Pass Rafforzato per accedere a biblioteche, musei e mostre.

Ricordiamo che per Green Pass Base si intende la certificazione verde Covid-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Per Green Pass Rafforzato, invece, si intende soltanto la certificazione verde Covid-19 per vaccinazione o guarigione.

Il Green Pass rafforzato non include l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Per dubbi e chiarimenti visita il seguente sito: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

Ricordiamo che per accedere ai locali è obbligatorio avere la mascherina, già come previsto prima del 10 gennaio.

Per ora restano confermate le attività in programma, nel rispetto della normativa anti-contagio previste al MMAB: sono confermate quindi le letture dei Favolosi martedì del MMAB e gli incontri laboratoriali di Emozioni in gioco. Confermato anche l'appuntamento di Vive la France in programma per sabato 15 gennaio alle ore 17.00.

Si ricorda che sabato 8 e domenica 9 gennaio (con orario 9-13 e 15-19) sono gli ultimi due giorni per visitare la mostra “Tritume: cantieri Montelupo” presso il Palazzo Podestarile, mentre dovrà essere chiusa la Fornace del Museo con la mostra “Io è un altro - forme di identità” allestita al suo interno e l’apertura di questo fine settimana sarà recuperata non appena possibile.

Rimane in vigore il sistema di prenotazione delle postazioni del MMAB attraverso l’applicazione Affluences: https://affluences.com/mmab.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa