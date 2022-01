Coronavirus, più di 800 casi tra Empolese Valdelsa e Cuoio

I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore nell'Empolese Valdelsa e nella Zona del Cuoio sono 820. I comuni in provincia di Firenze hanno 625 nuovi contagi, quelli in provincia di Pisa invece si fermano a 195. Di seguito il dettaglio comune per comune.

Zona Empolese Valdelsa

Castelfiorentino 76

Gambassi Terme 21

Empoli 185

Cerreto Guidi 41

Montespertoli 49

Certaldo 55

Fucecchio 80

Montaione 12

Montelupo Fiorentino 43

Vinci 43

Capraia e Limite 20

Zona comprensorio del cuoio

Santa Croce sull'Arno 32

Castelfranco di Sotto 28

San Miniato 94

Montopoli in Val d'Arno 41