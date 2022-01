Dopo lo sparo, cacciatore caricato dal cinghiale: muore 36enne in Maremma

Il colpo al cinghiale, la carica dell'animale e il tragico incidente di caccia. Un uomo di 36 anni è deceduto durante una battuta al cinghiale in Maremma, nei boschi di Castell'Azzara, piccolo Comune in provincia di Grosseto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo si sarebbe ritrovato davanti un cinghiale e gli avrebbe sparato. Dopo il colpo però, l'animale avrebbe caricato il 36enne provocando la rottura dell'arteria femorale. I compagni cacciatori che erano in compagnia del 36enne hanno provato a fermare il sangue nell'attesa dei soccorsi del 118, arrivati sul posto. Non c'è stato niente da fare per l'uomo che è deceduto nel bosco, dove sono intervenuti anche il Soccorso alpino e i carabinieri. Per le operazioni di soccorso era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso.