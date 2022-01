Padre e figlia per l'ambiente: la mezz'ora verde dei "Greenfather and son" sui social

Una mezz'ora verde al giorno... toglie i rifiuti di torno. Trenta minuti da dedicare al proprio territorio, per fare del bene al pianeta. È la missione di un babbo e di sua figlia che, proprio per il loro impegno, sono stati ringraziati personalmente dal Comune di Lucca.

Si chiamano Simone e Bianca Biagini, in arte "Greenfather and son" e sono conosciuti su Instagram proprio per la loro "mezz'ora verde". La coppia padre figlia lucchesi, dedicano parte delle proprie giornate alla cura della città, adottando un tratto di strada, un parco, un angolo intorno alle mura da liberare dai rifiuti abbandonati. Armati di retino e sacchetti, la piccola Bianca e babbo Simone perlustrano le zone di Lucca, cancellando il passaggio dell'inciviltà.

L'attività dei due influencer green non è passata inosservata, e il sindaco Alessandro Tambellini e la consigliera di Sistema Ambiente Silvana Sechi, hanno voluto personalmente incontrare i "Greenfather and son". In Comune sono arrivati ringraziamenti alla famiglia Biagini e l'incoraggiamento a proseguire con questa attività. "Un'azione virtuosa che potrebbe diventare esempio anche per altri" spiega una nota del Comune.

Le "mezz'ore verdi" di Bianca e Simone Biagini possono essere seguite sul profilo Instagram "Greenfatherandson".