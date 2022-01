Villetta in fiamme a Camaiore, nessuna persona coinvolta: accertamenti in corso

Questo pomeriggio un incendio è divampato in un'abitazione a Camaiore, in località Lombrici. Le fiamme si sono sviluppate al primo e al secondo piano di una villetta a schiera in via Frantoio, per poi coinvolgere tutta l'abitazione.

Sul posto sono intervenuti poco prima delle 15 i vigili del fuoco da Viareggio, Lucca e Massa. L'intervento dei pompieri ha permesso il contenimento delle fiamme, evitando che l'incendio si estendesse anche alle case adiacenti. Gli idranti hanno lavorato per tutto il pomeriggio, fino alle 18.30. Sono in corso di accertamento le cause del rogo che fortunatamente non ha provocato danni a persone. Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi.