Draghi e Ranieri (FdI Firenze): "Degrado e abusivismo via Gemignani"

Draghi e Ranieri (FdI in comune di Firenze e FdI al Q5) hanno segnalato la situazione di degrado in via Gemignani, alle Poste di Novoli.

"La situazione è tornata indietro di 20 anni, come alcuni abitanti della zona ricordano, quando in quell'area si era creato una baraccopoli: nel campo davanti (tra via di Carraia e via Gemignani, si entra da un buco nella rete dalla stradina interna delle Poste Italiane) ci sono amianto, tanti rifiuti, residuati di furti e un vero e proprio accampamento abusivo fatto di cartone. Provvederemo a segnalare tutto questo alle autorità competenti - concludono Draghi e Ranieri - invitando l’amministrazione a porre maggior attenzione alle nostre periferie. Pronta un'interrogazione al Quartiere 5".

Fonte: Ufficio Stampa