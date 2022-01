Raccolta fondi per i profughi in Libano, il progetto del castellano Housam El Othmani

Ha solamente ventidue anni, ma il suo spirito di iniziativa non ha età. Partito da Castelfiorentino, residente in Inghilterra, partirà per il Libano per aiutare chi è fuggito dalla guerra in Siria. Con tanto di attrezzatura, documenterà il tutto in qualità di fotografo e videomaker. È la storia di Housam El Othmani, nato a Empoli ventidue anni fa ma vissuto a Castelfiorentino, anche se ora è oltre Manica. Dopo aver studiato al Ferraris Brunelleschi di Empoli, ha deciso di "fare ciò che più mi rende davvero soddisfatto e orgoglioso, ovvero aiutare le persone".

Da due anni svolge volontariato in diverse associazioni di beneficenza. A febbraio partirà per il Libano con 'Human Relief Foundation', una ong il cui scopo è migliorare la vita di chi lotta contro conflitti, sconvolgimenti sociali, carestie e povertà. "Andrò alla tendopoli di Arsaal per aiutare chi è scappato dalla Siria. Distribuiremo pacchi alimentari, farmaci e vestiti. Le tende sono fatiscenti, ci si bagna quando piove e si soffoca quando fa caldo ma soprattutto si vive di stenti, senza servizi, scuola o lavoro" racconta Housam El Othmani.

Il giovane castellano si fa portavoce di una raccolta fondi di Human Relief Foundation: "Ogni volontario che desidera partire con HRF ha una pagina di raccolta su JustGiving e chiunque può donare per supportare la causa. Il ricavato viene usato per distribuire pacchi alimentari, vestiti e sanitari".

La situazione attualmente in Libano è difficile: "In questo inverno si arriva anche a dieci gradi sotto lo zero e lì sono rifugiati 1,6 milioni di profughi". Se raggiungerà il mio target sarà la prima volta in Libano per Housam El Othmani: "Uno dei miei più grandi obiettivi è andare a toccare con mano le condizioni di vita di queste persone".

Non è la prima esperienza di volontariato: "Ho iniziato quasi tre anni fa con Islamic Relief Italia a 'La Fiera della Speranza' di Milano. Poi mi sono trasferito in Inghilterra e ho conosciuto la loro sede di Birmingham". Le sue qualità di foto e videomaking lo hanno portato direttamente sul campo: "Ho sempre fatto volontariato con video e foto per le campagne di fundraising. Quando si tratta di attività e progetti umanitari sono sempre disponibile a sostenere cause così belle".

"Il bisogno principale dei rifugiati rimane il cibo, il carburante per stare al caldo in inverno e il denaro per sfamarsi. Devono comunque pagare l'affitto e le bollette nei rifugi fove vivono". E grazie anche a volontari come il 22enne toscano è possibile fare tutto ciò: "Purtroppo il tema dei rifugiati è dimenticato in Italia. Ogni conflitto nel Medio Oriente viene sempre associato a terrorismo islamico. Ultimanente il Covid ha spostato l'attenzione dai bisognosi in queste zone".

È possibile dare una mano a Housam El Othmani collegandosi alla sua raccolta fondi su JustGiving (la trovate QUI). Tra pochi giorni partirà per il Libano e aggiornerà il suo profilo ufficiale Instagram con foto e video (QUI il profilo).

G.L.