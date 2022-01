Crolla edificio abbandonato tra Capanne e l'Angelica, ricerche tra le macerie

Un edificio abbandonato è parzialmente crollato questo pomeriggio a Montopoli in Val d'Arno, in via Tosco Romagnola Est, nei pressi della zona industriale delle Capanne.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. Il crollo ha interessato buona parte dell'edificio e i vigili del fuoco, data la portata del cedimento, stanno verificando l'eventuale presenza di persone o animali sotto le macerie. Al momento non sono segnalati dispersi.

In prossimità al luogo dell'edificio, tra le Capanne e l'Angelica, sono al momento segnalati disagi alla circolazione stradale. Sono in corso valutazioni per eventuali modifiche al traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO