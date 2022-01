Autolinee Toscane, sciopero il 4 febbraio: ritardi e servizi cancellati

Venerdì 4 febbraio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di due scioperi, uno nazionale di 4 ore indetto da USB e due aziendali di 4 ore indetti separatamente da COBAS Lavoro Privato e FAST Slm Cofnsal.

Lo sciopero è così articolato: nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Montecatini, Livorno, Lucca, Arezzo, Siena e Grosseto e Piombino/Val Di Cornia: dalle 17.30 alle 21.30 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi; 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici.

In provincia di Pisa: dalle 11:59 alle 15:59 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi; 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici

Nella provincia di Massa Carrara: dalle 11.00 alle 15.00 per addetti al movimento e personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi; 4 ore a fine turno per addetti alle officine e agli uffici.

La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.

Lo sciopero è stato indetto da USB per protestare contro l’assenza di un piano di investimenti a livello nazionale nei servizi pubblici essenziali e da COBAS Lavoro Privato e FAST Slm Confsal per chiedere migliori condizioni di lavoro a livello aziendale (criticità software gestionali, carenza organico, utilizzo lavoratori in somministrazione, differenze salariali tra lavoratori, esternalizzazione dei servizi, relazioni industriali, tamponi molecolari a carico aziendale, orario di lavoro, prospetto paga).

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito di Autolinee Toscane, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui nostri canali social: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.

La percentuale di adesione all’ultimo sciopero ad Autolinee Toscane indetto da Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal, UGL Fna del 14 gennaio 2022 è stata pari al 39,79%.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa