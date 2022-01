I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti nel pomeriggio a Valgiano, vicino alla tenuta San Pietro nel comune di Capannori, per una persona caduta in un dirupo di circa 20 metri. Sul posto anche personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), personale sanitario del 118 e l'elisoccorso Pegaso. L'uomo è stato immobilizzato e recuperato dai vigili del fuoco per poi essere affidato ai sanitari per il successivo trasporto in ospedale.