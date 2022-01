Peste suina, FdI-Centrodestra porta la questione in Consiglio comunale a Empoli

Nel prossimo consiglio comunale, lunedì 31 gennaio, ci sarà anche un’interrogazione di Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli su un tema scottante e attuale come quello della Psa, ovvero la peste suina, evento patogeno che potrebbe interessare gli allevamenti suini di zona e che potrebbe essere strettamente legata allo smisurato incremento di cinghiali, potenziali veicoli di contagio, sul territorio di Empoli e dell’Empolese.

"Siamo preoccupati - spiegano i consiglieri Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese - perché il fenomeno della Psa è in continuo aumento e potrebbe arrivare in maniera significativa anche nelle nostre zone, mettendo a rischio soprattutto il commercio di carni suine, commercio storico del nostro territorio, che subirebbe grosse restrizioni. Inoltre è a rischio la salute degli animali in generale e, nonostante, ad oggi, la Psa non sia risultata attaccare l’uomo, non ci sono certezze granitiche sull’evoluzione di questa malattia".

"La pandemia scoppiata ormai due anni fa, tuttora in corso, ha provocato gravi difficoltà ai settori produttivi e commerciali, mettendo a dura prova l’economia cittadina e regionale in ogni ambito - spiegano i tre consiglieri - sono necessarie ed auspicabili strategie e provvedimenti che vadano a stimolare e a proteggere i settori commerciali e produttivi del nostro territorio, scongiurando ulteriori fenomeni che possano danneggiarli come ad esempio la diffusione della PSA".

"Va preso atto dell’esistenza di una zona di ripopolamento e cattura di fauna selvatica in zona Corniola - continuano Poggianti, Di Ross e Pavese - di continue e persistenti incursioni di ungulati presso i parchi e le frazioni di Ponzano, Marcignana e Viale Petrarca. Da tener presente che l’avvicinamrnto di animali selvatici al centro abitato è collegato anche alla gestione deficitaria della raccolta rifiuti porta a porta e della conseguente igienizzazione dei marciapiedi e dei punti di raccolta pubblici".

Fratelli d’Italia chiederà quindi se la Regione stia elaborando un piano strategico di contrasto della PSA e se ne abbia dato comunicazione all’amministrazione comunale di Empoli, se l’amministrazione comunale abbia avuto o meno cognizione di episodi di PSA nel nostro territorio e/o nei comuni limitrofi, se l’amministrazione comunale di Empoli, considerate le peculiarità agricole del territorio del nostro comune, intenda procedere o meno con ordinanze autonome al fine di salvaguardare l’agricoltura, le altre specie selvatiche e l’ambiente.

Infine si vuol capire come di intende intervenire per contenere le incursioni dei cinghiali nei centri abitati di Empoli.

Fonte: Fdi-Centrodestra per Empoli