Il Comune di Empoli cerca un 'Coordinatore Ufficio Stampa': pubblicato il bando

Il Comune di Empoli ha indetto un avviso di selezione pubblica per una figura di ‘Esperto Comunicatore – Coordinatore Ufficio Stampa” a tempo pieno e determinato.

Il contratto prevede l’inquadramento nella categoria C, posizione economica C1 e avrà durata fino al termine di scadenza del mandato del sindaco in carica.

Le candidate e i candidati dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica utilizzandola piattaforma disponibile nella sezione ‘Bandi di Concorso’ del sito istituzionale www.comune.empoli.fi.it entro le 23.59 del 14 febbraio 2022.

Tutte le comunicazioni saranno rese pubbliche soltanto in via telematica sul sito del Comune di Empoli nella sezione dedicata come detto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa