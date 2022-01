Malore fatale in conceria: muore un 40enne a San Miniato

Tragedia in una conceria di San Miniato, dove un uomo di 40 anni è morto stroncato da un malore. Il decesso è avvenuto questa mattina in un'azienda in via dei Conciatori, in zona Ponte a Egola: l'uomo, un corriere, verso le 10.30 si era recato davanti alla conceria e aveva parcheggiato il proprio mezzo; quando però è sceso dal furgone improvvisamente è rimasto vittima di un infarto fulminante. I lavoratori della concia hanno allertato i soccorsi e sul posto sono giunti immediatamente l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montopoli e un'automedica della Misericordia di Santa Croce sull'Arno, nonché i carabinieri: i sanitari hanno tentato la rianimazione con defibrillatore varie volte per più di un'ora, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.