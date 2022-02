Offese a un 13enne per le origini ebree, lui risponde al bullo: "Vergognati"

Offese a un 13enne per le origini ebree del padre nel Giorno della Memoria a Firenze. Il ragazzo però ha dimostrato grande maturità e ha risposto al bullo: "Vergognati di quello che hai detto, se ci fossi stato te nelle camere a gas dei nazisti non ti verrebbero mai in mente queste parole. Non ne voglio più sapere nulla".

La notizia è riportata nel quotidiano La Nazione di oggi. La madre del ragazzo ha spiegato la scena, ripercorrendo anche altre offese ricevute dal giovane per il suo aspetto fisico. Queste offese hanno avuto delle ripercussioni in passato tanto da costringere il giovane a cambiare scuola per un istituto privato.