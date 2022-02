Anziana tenta di resistere allo scippo ma cade a terra: soccorsa in stato di choc, indagini in corso

Mentre camminava in strada a Sesto Fiorentino, un'anziana è stata scippata e nel tentativo di trattenere la sua borsa, è caduta a terra fratturandosi un braccio. Sull'episodio, avvenuto ieri sera, sta indagando la polizia per rintracciare il responsabile sulla base delle descrizioni a disposizione.

La donna, una 72enne, ha provato a resistere ma il ladro è riuscito a portare via la sua borsa, facendola cadere. In un primo momento era sotto choc e incapace di fornire descrizioni precise su quanto le fosse appena successo. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in ospedale, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni. Successivamente allo scippo, alcuni effetti personali della signora che erano contenuti nella borsa sono stati recuperati nella zona dagli agenti. Proseguono gli accertamenti per risalire all'autore del furto.