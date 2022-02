Scossa di terremoto nella notte in provincia di Lucca

Si è avvertita nella notte una scossa di terremoto in provincia di Lucca. La magnitudo è stata di 3.8, l'epicentro si è verificato poco a sud di Torre del Lago Puccini (Viareggio). Erano circa le 2.30 di domenica 6 febbraio quando la terra ha tremato.

"Sono in contatto con la sala regionale, subito attivate le procedure per verificare eventuali danni" ha scritto subito il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

La scossa è stata sentita in tutta la piana di Lucca, in Garfagnana, in Lunigiana ma anche in provincia di Pistoia. Da valutare se ci sono danni.