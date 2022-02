Ambrogiana di Montelupo, arrivano 12 milioni dal Ministero per il restauro

Grandi annunci da parte del Ministero della Cultura per la Toscana.

Ben 38 nuovi progetti in tutta Italia e 3 acquisizioni saranno finanziati con 200 milioni di euro nel piano 'Grandi Progetti Beni Culturali'. Oggi è arrivato l'ok dalla conferenza Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali.

Il ministro Dario Franceschini per la Toscana ha pensato a tre investimenti di portata eccezionale: il primo riguarda il recupero della Villa Medicea dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino per 12 milioni di euro. Il progetto prevede il restauro dei fronti esterni, dei locali interni e dei giardini per l'accessibilità al pubblico. Servirà anche un nuovo impianto elettrico e di illuminazione per un percorso museale da valorizzare. Il Ministero completerà la catalogazione, il restauro e la musealizzazione dei reperti dopo l'accordo sottoscritto con la Regione Toscana.

A Firenze invece arrivano 4,6 milioni di euro per l'Archivio di Stato: anche in questo caso serviranno nuovi impianti per maggiore sostenibilità e un abbattimento dei costi di gestione. Verrà rifatto il tetto per la tenuta dell'acqua. L'archivio verrà ammodernato e ampliato per gli oltre 600 fondi presenti. Le documentazioni saranno custodite e salvaguardate con una nuova organizzazione degli spazi di accesso al piano rialzato.

A Volterra invece arriveranno altri 3 milioni di euro per gli scavi dell'anfiteatro romano. Dovranno essere completati gli scavi e verrà avviato un ambizioso progetto di restauro e valorizzazione. L'obiettivo è quello di dare vita a un'area archeologica diffusa.

Il commento del ministro Dario Franceschini

“Trentotto interventi strategici, diffusi in tutta Italia, e tre nuove acquisizioni che confermano la centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo”, commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che sottolinea come “il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese”.