Il consigliere comunale Scardigli rientra nel Pd di Certaldo

Rientra nel Partito democratico di Certaldo il consigliere comunale Simone Scardigli, che aveva lasciato il Pd ad inizio 2020 per aderire ad Italia Viva, diventandone membro dell’assemblea nazionale e coordinatore dell’Empolese Valdelsa. Adesso la decisione di tornare là dove aveva cominciato la sua avventura politica nel 2012.

Eletto consigliere tra le fila Pd alle ultime elezioni comunali è sempre rimasto all’interno della maggioranza come consigliere indipendente senza mai far mancare il proprio appoggio e sostegno all’amministrazione Cucini.

"Accolgo con soddisfazione, sia a livello politico che personale, il rientro di Simone nelle fila del Pd- afferma Lorenzo Calvetti, recentemente confermato alla guida del pd locale - La sua era stata una scelta che, seppur non condivisa, avevamo accettato, certi che il suo percorso di ricerca di un ideale riformista lo avrebbe velocemente riportato sui suoi passi. La sua esperienza, peraltro portata avanti nella completa onestà intellettuale e correttezza del ruolo di consigliere comunale del gruppo di maggioranza ricoperto, ha evidenziato come soltanto all'interno del Partito democratico sia possibile maturare un reale e articolabile confronto nell'ambito del centro sinistra".

«Ritengo - dichiara Simone Scardigli - che sia il momento giusto di tornare all’interno del Partito democratico. Avevo scelto Italia viva per seguire Matteo Renzi, che sempre mi aveva coinvolto politicamente. Nonostante su fronti diversi, nessuno del Pd mi ha mai fatto sentire un corpo. Sono consapevole che la mia esperienza in IV si è esaurita e al tempo stesso sento amplificata in me la nostalgia verso il Partito democratico, nel suo essere partito plurale. Ritorno con grande convinzione e motivazione soprattutto perché ritrovo amici e compagni con cui ho condiviso vari anni in diverse segreterie e la rielezione di Calvetti a segretario è stato un ulteriore incentivo, poiché è con lui che ho cominciato la mia esperienza politica e assieme abbiamo sempre lavorato fianco a fianco per il bene della nostra comunità".

