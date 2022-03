No alla riapertura della Grillaia: manifestazione a Pontedera

Oggi pomeriggio, in piazza Curtatone a Pontedera, si è tenuta la manifestazione organizzata dal coordinamento “Valdera avvelenata” contro la riapertura della discarica Grillaia.

"Appoggiamo in pieno l’iniziativa - dichiara TerricciolaSiCura - e sottolineiamo quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulla discarica della Grillaia. Bisogna ribadire con forza, giorno dopo giorno, il no assoluto alla riapertura. Oltre a essere al fianco del coordinamento 'Valdera avvelenata', siamo sempre a disposizione per intraprendere ogni azione volta a scongiurare la folle riapertura della Grillaia.

Inoltre, invitiamo tutti i cittadini a organizzare e partecipare a manifestazioni di questo tenore in ogni comune della Valdera, questo perché il no alla discarica deve essere un punto fermo di tutti. Non ci sarà futuro per il nostro amato territorio se oggi non ci uniamo e lottiamo uniti, con tutte le nostre forze, per fermare una volta per tutte la riapertura della discarica".

Fonte: Ufficio Stampa