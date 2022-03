Evento in memoria di Niccolò Ciatti in Senato

Lunedì 14 marzo alle ore 15, su iniziativa del senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Ferrara, si terrà presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani in Roma un evento in memoria di Niccolo Ciatti, il ventunenne toscano pestato a morte in Spagna nel 2017 da un cittadino russo di origine cecena, Rassoul Bissoultanov.

All'evento interverranno, oltre a Ferrara, il presidente del M5S Giuseppe Conte, l'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in collegamento streaming.

A seguire, il recital commemorativo "Fatti non foste a viver come bruti" di Ugo De Vita, accompagnato al violino dal maestro Fabio Consiglio.

In chiusura interverrà il padre di Niccolò, Luigi Ciatti