Un 46enne è rimasto ferito in un'area di macelleria di un negozio di via Toscana a Certaldo questa mattina. L'uomo si è tagliato e l'impatto ha riguardato un'arteria. Per questo è stato trasferito in codice giallo con un'ambulanza al San Giuseppe di Empoli. I soccorsi sono stati chiamati prima delle 11.