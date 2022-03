Non si hanno notizie di lei, scattano e ricerche di una 53enne a Paganico

I vigili del fuoco del comando di Grosseto stanno intervenendo da ieri sera a Paganico, nel Comune di Campagnatico, per la ricerca di una persona dispersa. Una donna di 53 anni non ha fatto rientro a casa e il figlio ha dato l'allarme. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, al momento con esito negativo. Sul posto è stato attivato il Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle operazioni. Presente personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), nucleo cinofili VF, Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e personale con sistema di ricerca "Dedalo", oltre a Carabinieri, Polizia Municipale, personale del SAST ed un elicottero della Marina Militare. Le ricerche proseguiranno anche nella giornata di oggi.