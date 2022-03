Coronavirus, in Toscana 3.723 nuovi positivi

Contagi 13 marzo, scendono i nuovi casi

Rispetto alla giornata di ieri si registra un calo nella conta dei contagi: i nuovi casi segnalati in Toscana, infatti, sono 3.723 su 23.569 test di cui 7.133 tamponi molecolari e 16.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi, invece, è 15,80% (53,2% sulle prime diagnosi).

Per quanto riguarda i contagi complessivi, oggi a Firenze si registrano 258.935 (722 in più rispetto a ieri), 102.360 a Pisa (404 in più), 91.501 a Lucca (536 in più), 81.392 ad Arezzo (404 in più), 76.569 a Livorno (388 in più), 74.213 a Pistoia (212 in più), 66.237 a Prato (122 in più), 59.000 a Siena (401 in più), 44.216 a Grosseto (335 in più) e 41.663 a Massa Carrara (199 in più).

I vaccini attualmente somministrati, invece, hanno toccato le 8.739.721 dosi, di cui 2.321.94 sono booster.