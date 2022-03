Escursionista scivola sul ghiaccio sul monte Corchia: trasportato in elisoccorso a Cisanello

Oggi pomeriggio il Soccorso alpino della stazione di Querceta è intervenuto per recuperare un escursionista 33enne infortunatosi dopo essere caduto sul ghiaccio per circa 200 metri sul monte Corchia, nel comune di Stazzema (Lucca).

Il 33enne, originario di Verona e residente in provincia di Pisa, stava scendendo lungo la cresta nord, tra l'antecima e Fociomboli, insieme a una donna, quando è scivolato sulla superfice ghiacciata riportando traumi in tutto il corpo. A causare la caduta è stata probabilmente la mancanza di attenzione all’attrezzatura da parte dell’escursionista che, secondo il Soccorso alpino, ha affrontato la discesa senza calzare i ramponi classici ma dispositivi più leggeri non adatti durante l’inverno

L’uomo è stato recuperato anche grazie all’intervento di un tecnico di elisoccorso Pegaso 3: l'uomo è stato verricellato e trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa.