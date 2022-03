L’Accademia Santini ha celebrato nel 2021 il suo 30esimo anniversario ed è già proiettata per il 2022 ad espandere la propria offerta formativa con nuovi corsi.

La formazione è la base della professionalità e del successo e ne sono una testimonianza tangibile tutti gli ex allievi che si realizzano professionalmente.

Martina Ciardo e Sofia Niccolini, classe 1993, sono state entrambe allieve della scuola e dopo anni come dipendenti, hanno deciso di fare il grande passo e di aprire un proprio centro estetico. Le abbiamo incontrate per farci raccontare la loro storia e di come stanno vivendo questo importante momento della loro carriera. Martina dopo aver iniziato in una Spa, ha lavorato in un centro medico dove si è specializzata sia in estetica di base, sia nell'uso di macchinari per viso e corpo. Sofia, invece, ha mosso i primi passi in un centro estetico e successivamente nel settore SPA.

"Abbiamo fatto delle esperienze lavorative che ci hanno arricchito professionalmente in maniera diversa, così da completarci l’una con l’altra. La voglia di aprire autonomamente c’è sempre stata. La spinta l'abbiamo avuta durante il primo lockdown, dal momento in cui abbiamo avuto modo di riflettere sulle nostre capacità professionali e soprattutto sulla voglia di realizzarci personalmente. Ci conosciamo dai banchi delle scuole medie e ci siamo subito capite e riposto fiducia in noi reciprocamente".

La loro passione per l’estetica nasce fin da bambine, Martina accompagnava la mamma dall’estetista e durante i trattamenti rimaneva ammaliata da tutti i profumi e le creme che venivano usati durante i rituali di bellezza. Sofia ha ereditato la passione dalla nonna materna, con cui passava le vacanze alle terme.

“Per la nostra formazione abbiamo scelto l'accademia Santini perchè è la più accreditata del circondario e ci è stata suggerita da un’amica che ha frequentato il corso e che successivamente non ha avuto difficoltà a trovare lavoro”.

Entrambe consigliano, a chi come loro voglia iniziare la carriera di estetista, di frequentare la Santini Academy Hair & Beauty, riconosciuta non solo a livello nazionale, ma anche oltre confine come una delle strutture più all’avanguardia nel settore hair e beauty.

“L’Accademia Santini offre una formazione professionale completa. È stata una bellissima esperienza, e le lezioni sono strutturate in modo tale da permetterti di imparare tutti i concetti pratici e teorici del mondo dell'estetica e del benessere. Ci sono medici che insegnano dermatologia e anatomia, e durante tutta la durata della formazione si è affiancati da professionisti del settore. I tirocini all'interno dei centri estetici aiutano a padroneggiare tutti i tipi di trattamenti e di capire come funziona realmente il mondo del lavoro.”

Nel loro centro estetico Martina e Sofia offriranno alle clienti un servizio a 360 gradi, oltre all'estetica di base, trattamenti all'avanguardia per la cura del viso e del corpo. Con un'attenzione particolare a ciò che riguarda la formulazione e l'ecosostenibilità dei prodotti che useranno. Faranno una collaborazione con Valeria La Rocca, onicotecinca specializzata che effettuerà i suoi servizi all'interno del centro. La sede del loro centro estetico composto da 6 cabine, è in via Don Minzoni a Certaldo, una location cercata e voluta in quanto si trova in una zona dotata di servizi e comodità, oltre alla vicinanza della stazione e della FiPiLi. Martina e Sofia, infatti, pensano ad avere una clientela che possa essere non solo circoscritta al territorio di Certaldo, ma di ampliarlo anche ai paesi limitrofi, perché giustamente le nostre neo-imprenditrici affermano:

“è bene puntare sempre in alto e avere grandi obiettivi, ad abbassare l’asticella siamo sempre in tempo”. Il centro estetico si chiama SOÈMA, parola che deriva dalla fusione dei loro nomi. Un nome fortemente voluto e pensato in quanto rappresenta non solo un sodalizio professionale, ma soprattutto una condivisione di ideali e valori e non le solite espressioni inflazionate riguardanti la sfera della bellezza e della salute.

"Un centro estetico per noi deve essere un luogo di pace e di relax, dove i clienti possano rifugiarsi dallo stress quotidiano. La nostra intenzione è quella di ricreare un mix tra benessere e natura, offrendo un'ambiente caldo e accogliente".

Martina e Sofia sono molto vicine e forti sostenitrici dell’ecosostenibilità e della tutela. Ci hanno messo mesi per trovare dei prodotti che fossero efficaci e allo stesso tempo rispettosi della loro etica professionale perché la Bellezza, che è soprattutto Armonia, è anche l’espressione più completa della natura.

Non ci resta che augurare un grosso in bocca al lupo a Martina e Sofia per l’apertura del loro centro estetico, due ragazze piene di energia ed entusiasmo che hanno deciso di inseguire il loro sogno, nonostante il difficile momento del Covid, e che con la loro preparazione e la loro determinazione realizzeranno grandi progetti.